Pesca: deputati Lega incontrano delegazione pescatori per tutela Made in Italy

Di:

Roma, 26 Lug – “Ieri abbiamo incontrato una delegazione di pescatori di Manfredonia per raccogliere le istanze di chi vive attivamente il mondo della pesca e confrontarci su normative e regolamenti che, troppo spesso, incidono negativamente sulle attività commerciali. Da sempre la Lega porta avanti la propria battaglia al fianco dei pescatori a difesa del Made in

Italy e ora siamo in prima fila insieme al Ministro Centinaio. L’incontro è stato occasione per confrontarsi su temi e problematiche precise. Solamente ascoltando direttamente chi conosce in prima persona per esperienza vissuta le vicissitudini del mondo dei pescatori si può migliorare la situazione attuale. Come Lega siamo sempre attenti ai bisogni dei territori e al rapporto con chi lavora e fa vivere i territori. Confronti di questo genere sono sempre i benvenuti.”

Così i deputati della Lega Anna Rita Tateo e Lorenzo Viviani, membro della commissione agricoltura, a margine dell’incontro con la delegazione di pescatori di Manfredonia.

All’incontro, organizzato insieme al segretario cittadino della Lega di Manfredonia Antonio Novelli, hanno partecipato il Segretario FAI-CISL-PESCA Alberto Gatta, il segretario nazionale FAI-CISL-PESCA Silvano Giagiacomi, il Presidente di cooperativa Emanuel Matteo Oliviri, l’armatore Michele Magro e l’Assessore di Manfredonia Dorella Zammarano.