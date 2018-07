Prosegue la Festa di Liberazione del PRC, a San Giovanni Rotondo

Di:

San Giovanni Rotondo. Festa di Liberazione in corso, a San Giovanni Rotondo. A promuoverla, come negli scorsi anni, è la locale sezione del partito della Rifondazione Comunista (PRC), fermamente convinto di far passare così, unitamente ai passatempi e agli assaggi gastronomici, gli approfondimenti politici più importanti del momento tra le masse o meglio tra il popolo. Termine, quest’ultimo, ripreso negli ultimi tempi dal vocabolario della sinistra, per dire e fare cose diverse dal populismo di destra. Non a caso il Movimento si è presentato in lizza alle scorse Politiche nel raggruppamento “Potere al Popolo”, riscuotendo un inatteso successo percentuale ossia superiore all’uno per cento, diversamente dagli altri gruppi estremisti di destra e sinistra e a quelli di Centro-sinistra assai deludenti rispetto alle prospettive della vigilia. Alcuni dei quali entrati in Parlamento con il rotto della cuffia. La manifestazione in parola è in corso di svolgimento nel cortile del plesso scolastico “Melchionda”, ubicato nei pressi della centralissima piazza San Pio, cuore pulsante della cittadina.

La stessa che ha preso il via il 26 luglio scorso si concluderà domenica 29, con la tradizionale estrazione – premi e, intervallato sempre da un tema politico e da tanta musica. Per esempio la prima serata si è discusso di Scuola e Università, seguito dal Concerto di Harlem Blues band; la seguente ha affrontato il tema del Caporalato e delle nuove forme di sfruttamento, allietato dal concerto della Streap Band, mentre nella sera finale si parlerà di “Pensare globale ed agire locale” , e a seguire Bruno Gorgoglione con Suononero. Un discorso a parte merita la serata del 28 luglio che vedrà come protagonista il segretario nazionale del PRC, Maurizio Acerbo, accompagnato per l’occasione dal segretario cittadino Roberto Cappucci, da quello provinciale Luciano Aiello e dal suo predecessore, Antonello Soccio, politico di lungo corso originario di San Marco in Lamis e componente del Comitato politico nazionale del già partito di Bertinotti.

Il segretario Acerbo, dopo aver relazionato sul tema “Le ragioni della sinistra” risponderà alle domande in conferenza stampa dei giornalisti intervenuti per l’occasione in rappresentanza delle varie testate online, Tv e carta stampata. Tra l’altro, hanno già dato la loro adesione Saverio Serlenga di Teleradioerre e Antonio Del Vecchio di Garganopress. Quest’ultimo è chiamato ad assolvere anche il ruolo di moderatore.

A cura di Angelo Del Vecchio