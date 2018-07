Puglia: bel tempo salvo qualche fenomeno su Appennino, Murge

Di:

Bari, 26 luglio 2018. Meteo: ci sono poche novità nel contesto meteorologico del Sud-Est interessato dal bordo orientale di un campo anticiclonico e della persistenza di un flusso nord-orientale in quota. Ne consegue una mattinata in prevalenza soleggiata su tutti i settori. Al pomeriggio nubi in aumento su rilievi appenninici, Murge e litorali ionici della Puglia con locali rovesci o isolati temporali di breve durata. Temperature in lieve rialzo. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali con mare Adriatico mosso, poco mosso lo Ionio.

Venerdì 27 Luglio Bello salvo qualche fenomeno su Appennino ed entroterra foggiano

VENERDI’: l’anticiclone continua a garantire una fase generalmente stabile, in prevalenza soleggiata sul Sud-Est, specie su coste e pianure. Da segnalare tuttavia nelle ore pomeridiane lo sviluppo di annuvolamenti su Appennino Molisano, Lucano ed entroterra foggiano con rischio di locali rovesci o isolati temporali. Temperature senza particolari variazioni con venti deboli variabili, a prevalente regime di brezza, mari poco mossi.

Sabato 28 Luglio Variabilità diurna con locali brevi piovaschi

SABATO: la pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Nello specifico su Daunia e Tavoliere nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle murge cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; su litorale adriatico settentrionale, litorale ionico e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale adriatico meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 23°C e punte di 32°C. fonte 3bmeteo