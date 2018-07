UGL Terziario, vertenza Conad: non paghino i lavoratori

Di:

Foggia. Si è svolto oggi giorno 25 luglio 2018 il tanto atteso incontro con le organizzazioni sindacali per la vertenza Conad che prevede esuberi per un totale di nr. 69 lavoratori, rispettivamente presso le unità produttive di San Severo (33 unità) e Monte Sant’Angelo (LECLERC) (36) individuate tutte fra gli addetti alle vendite.

Alla presenza dei dirigenti Conad Adriatica ha partecipato la delegazione dell’UGL Terziario di Foggia, con il Segretario Territoriale Generale Gabriele Taranto e dal Segretario Provinciale Emilia Dirella. L’incontro volto in un clima disteso e collaborativo ha messo in evidenza le criticità di mercato che stanno producendo più di 18 Mln di perdite, le strategie di una nuova ricollocazione di Conad nel mercato di Capitanata e il nuovo assetto organizzativo delle unità produttive coinvolte.

Nello stesso tempo i rappresentanti dell’UGL hanno sottolineato in maniera chiara che il costo della poca competitività non può essere scaricato sui lavoratori, accompagnata da strani dimensionamenti e che una redistribuzione dell’utile da parte del gruppo Conad nelle sue controllate, vedi SOGIPER srl, potrebbe alleggerire l’impatto sociale dei licenziamenti in un territorio come quello della Capitanata, anche alla luce dei paventati utili nazionali, differenze, che ricordiamo, potrebbero determinare posti di lavoro salvati.

L’azienda si è resa disponibile al dialogo e alla salvaguardia dei posti di lavoro, e reincontrerà la delegazione UGL, anche in vista di una riunione tematica che si terrà il giorno 1 agosto con la Segreteria Nazionale Terziario dove ufficialmente saranno formulate le proposte per salvaguardare tutti i lavoratori.

La segreteria Ugl terziario Foggia