Zammarano “Anticipo date fermo, il nostro impegno per una risoluzione”

”Il giorno 25 luglio 2018 nella mia qualità di assessore alle attività produttive della città Manfredonia mi sono recata a Roma con una delegazione dell’osservatorio della pesca composto dal rappresentante della Cisl pesca, da me quale presidente dello stesso osservatorio e da alcuni rappresentanti della marineria, al fine di sollecitare una tempestiva soluzione del problema insorto per la marineria locale in seguito alla modifica operata dal mipaaf senza alcun confronto con gli operatori del settore.

Pertanto, dopo proficui ed intensi colloqui intercorsi col direttore della pesca e l’assessore regionale di Gioia e il sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo, Marzato, informato già dello stato di agitazione della marineria locale dall’amministrazione cittadina che nei precedenti giorni aveva interessato la prefettura, si sono date rassicurazioni circa la possibilità di anticipare le date del fermo.

Al sottosegretario sono state ampiamente rappresentate le difficoltà che la procrastinazione delle date del fermo pesca comportavano per la marineria locale e la necessità di una maggiore partecipazione a decisioni di tale portata per settori economici tanto strategici per il territorio.

Questo risultato sottolinea l’importanza per la marineria di lavorare uniti per raggiungere i risultati desiderati accompagnati sempre dall’amministrazione”.

(Nota stampa a cura di Dorella Zammarano, Assessora con delega alle “Attività Produttive e Risorse Umane”)