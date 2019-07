Di:

Una giornata intensa quella di ieri a Roma, dove la Camera si spacca sempre più in due. Principale motivo di scontro, il sì del Movimento 5 Stelle al Decreto Sicurezza bis. Composto da diciotto articoli, il nuovo decreto di legge è composto di due parti: la prima relativa alle nuove norme sui migranti, la seconda sull’ordine pubblico, con una pesante stretta sulle manifestazioni pubbliche. I punti principali del ddl: limiti all’ingresso nelle acque territoriali, sanzioni alle navi ong e arresto del comandante, pene più severe per i manifestanti e oltraggio e resistenza al pubblico ufficiale durante le manifestazioni, danneggiamento beni mobili o immobili, aumento ore di straordinario per i vigili del fuoco e più tutele per gli arbitri.

Ha incassato 322 voti favorevoli e 90 contrari, di cui 17 una minoranza grillina. Il pentastellato e presidente della Camera Roberto Fico ha disertato l’aula come fece già a Novembre, spiegando successivamente che fu una scelta legata alla sua volontà di prendere le distanze dal provvedimento. La parlamentare Doriana Sarli (M5S) ha annunciato il dissenso alla Camera.

Altro motivo di scontro lo sgombero della sede romana di Casapound. Solo ieri mattina Virginia Raggi imponeva un ultimatum per rimuovere l’insegna dalla sede (occupata) di via Napoleone III a Roma. Poche ore dopo, a Montecitorio la maggioranza si è opposta allo sgombero di CasaPound, contrari anche Lega e M5S. L’atto era stato presentato ieri dal deputato Luciano Nobili nell’ambito della discussione del Dl Sicurezza: “Non si capisce perché il Governo della legalità e della sicurezza abbia espresso la sua contrarietà allo sgombero di un’associazione chiaramente neofascista”.

«Purtroppo lo sgombero non dipende da noi altrimenti lo avremmo già fatto. Siamo i primi a intervenire sulla scritta che è abusiva quanto l’occupazione dello stabile», aveva scritto su Facebook il capogruppo M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti. Da circa un anno la sindaca di Roma ha lanciato una campagna per lo sgombero dell’immobile, dicendosi pronta a offrire assistenza alloggiativa agli occupanti qualora ne avessero diritto: “Via il simbolo della prepotenza, ripristiniamo la legalità”, ha scritto la Raggi su Facebook. Solo qualche mese fa, la Procura di Bari ha disposto lo scioglimento della sede pugliese del partito di estrema destra, contestandole i reati di organizzazione del disciolto partito fascista e invitando Salvini a vigilare sul fenomeno nel resto d’Italia.

Questa mattina ultimo aut aut di Matteo Salvini. “O me o Tria”, avrebbe detto in merito alla flat tax: “Fino a quando penso di riuscire a tenere tranquilli i miei parlamentari della Lega che mi chiedono di andare a elezioni? Fino a quando le cose si fanno e se qualcuno la smette di insultare, attaccare e litigare quotidianamente”. Dopo aver incassato la tav, Salvini punta tutto sulla manovra economica evocando di nuovo le elezioni anticipate e la frattura con l’UE. I rapporti con i grillini, invece, sono ormai sul filo del rasoio. Tanto che Salvini ha incontrato privatamente Di Maio senza avvertire Conte. La tensione è così alta che un dirigente pentastellato ammette: “Non so se sia recuperabile il rapporto con la Lega”.