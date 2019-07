CARPINO ESTATE 2019: “Aperti per ferie… “

Di:

Tradizioni, suoni e cultura si rinnoveranno anche per questa Estate a Carpino: il Comune di Carpino, la Pro Loco le varie Associazioni culturali che operano sul territorio, di fatti, hanno messo in piedi un grandioso progetto di sicuro interesse culturale e turistico-promozionale, quali la realizzazione di eventi e manifestazioni che hanno acquisito, proprio per la loro tipicità, una rilevanza su tutto il territorio nazionale: la tradizionale “Pesatura delle Fave di Carpino” prevista per il 28 luglio presso l’Azienda Agricola Cannarozzi, “I Saporti dell’Arte” consueta rassegna di enogastronomia, arte e artigianato a cura dell’Agriturismo Biorussi, in programma il 1° e 2 Agosto, la “Sagra della Carne e caciocavallo popolico” del 4 agosto, il Festival della musica popolare “Carpino in Folk” dall’8 al 10 Agosto, la “Sagra dell’olio extravergine d’oliva e delle Fave” del 12 Agosto ed i Festeggiamenti Patronali dal 15 al 20 Agosto, eventi unici e peculiari del paese, sono diventati ormai punto di riferimento sia per la musica popolare, sia per il turismo dell’olio che per il turismo culturale, e che hanno contributio a dare a Carpino quella identità territoriale forte oltre che ormai una certa notorietà.

Così ad esempio in un’ottica di turismo enogastronomico, oltre a promuovere iniziative dirette a garantire il livello di qualità del prodotto, l’azione del Comune e della Pro Loco è diretta a garantire la qualità dell’accoglienza con la predisposizione di un programma di eventi collaterali che possano garantire la visita del Turista non solo un semplice momento di conoscenza della tipicità del prodotto o del suo eventuale acquisto, ma soprattutto una esperienza da ricordare e raccontare.

La seicentesca Piazza del Popolo di Carpino ospiterà artisti di fama ad iniziare dalla Manifestazione ”Carpino in folk” nella convinzione che la musica di tradizione rappresenta una opportunità importante per la Promozione ed il Turismo del Gargano e di tutta la Puglia! Gli artisti che divideranno il Palco del “Carpino in Folk” sono nomi di spessore ad iniziare dall’ 8 Agosto FOLKATOMIK, MIMMO CAVALLARO, PEPPE BARRA, 9 Agosto TERRA BATTUTA, NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE, ROSA PAEDA, mentre la serata conclusiva del 10 Agosto vedrà la partecipazione di RACHELE ANDRIOLI E ROCCO NIGRO, CISCO (Modena City Ramblers), I CANTORI DI CARPINO

Mentre i festeggiamenti patronali ospiteranno nella serata del 19 agosto il Rapper salernitano, già vincitore del Festival di San Remo, ROCCO HUNT e nella serata conclusiva del 20 Agosto la giovane cantautrice italiana FEDERICA CARTA esplosa ad Amici di Maria De Filippi e presente insieme a SHADE Al Festival di San Remo 2019.

Non resta, quindi, che rinnovare l’invito a mettersi in cammino per raggiungere la meta preferita…Carpino.. e rivivere insieme un’altra bella Estate di albe da attendere…di tramonti di fuoco, di emozioni profonde…forti come il sole a mezzogiorno…Estate di momenti, di suoni, di tradizione….Siamo qua ad attenderVi!

Il Presidente

Michele Simone