Cerignola, ancora arresti per ricettazione e resistenza a P.u.

Di:

Cerignola, 26 luglio 2019. Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un’altra persona, Nita Mihai Constantin, 28enne rumeno residente a Cerignola, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

I poliziotti del Distaccamento Polizia Stradale di Ruvo di Puglia nel percorrere la SS 16 all’altezza del km.751 nord in territorio di Barletta intimava l’alt ad un furgone Fiat Ducato che procedeva a velocità sostenuta, accodato ad un veicolo Ford Fiesta che lo precedeva.

Il conducente del furgone, che in un primo momento lasciava intendere di volersi fermare per il controllo, attuando una manovra azzardata, arrestava improvvisamente il mezzo, abbandonandolo, e, dopo aver saltato il guard-rayl, fuggiva a piedi nella campagna adiacente; i poliziotti, dopo aver messo in sicurezza il furgone, evitando così l’impatto con altri veicoli che erano in transito, inseguivano il fuggitivo che nel frattempo aveva guadagnato terreno. Quindi scattava una vasta operazione di ricerca, che si concludeva, grazie ad un’altra pattuglia della sezione di p.g. della Sottosezione autostradale di Trani, che nei pressi della vecchia SS 16 intercettavano il fuggitivo mentre saliva a bordo di un veicolo Ford Fiesta, condotto da una donna.

Si procedeva quindi all’identificazione della donna e dell’uomo, riconosciuto dai componenti della pattuglia del distaccamento di Ruvo di Puglia, quale conducente che, in fuga poco prima, aveva abbandonato il furgone Fiat Ducato. Dalla perquisizione eseguita sul furgone, si rinvenivano numerose parti meccaniche e di carrozzeria in ottimo stato di provenienza delittuosa, appartenenti ad autovetture Volkswagen e Lexus, tra cui organi propulsori, gruppi ottici, cruscotti ed altro, il tutto debitamente posto sotto sequestro.

Inoltre, emergeva che il furgone era stato rubato in data 11.06.2019 e che la denuncia di furto era stata presentata presso il Comando Stazione Carabinieri di Roseto degli Abruzzi.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Trani a disposizione dell’A.G. procedente.