Manfredonia. CIS per la Capitanata, RUP è l’ingegnere Giuseppe Di Tullo

Manfredonia, 26 luglio 2019. Con recente determinazione dirigenziale (Settore “6” – Urbanistica e Sviluppo sostenibile) del Comune di Manfredonia, è stato nominato l’ing. Giuseppe Di Tullo, Capo Servizio Manutenzione Edilizia ed Impianti del Settore Lavori Pubblici, RUP dei seguenti interventi ammessi in via provvisoria al finanziamento nell’ambito del Contratto Istituzionale di sviluppo per la Capitanata, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011, nr 88:

Recupero e consolidamento fabbriche ex convento San Francesco-2 Stralcio (Completamento strutturale, adeguamento barriere architettoniche , arredi e attrezzature) – importo complessivo €. 673.913,00;

Slow tourism – tra le Salicornie: progetto di conservazione, ripristino e miglioramento di alcune zone umide minori situate lungo la fascia costiera ricadente nei comuni di Manfredonia e Zapponeta – importo complessivo €. 537.845,00.

