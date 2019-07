Manfredonia, gestione parco giochi Piazzale Brunelleschi “Facciamo chiarezza”

Di:

In quanto presidente della AVS Sant’Orsola, che gestisce il parco giochi in Piazzale Brunelleschi (comunemente detto “dell’Orso”) ho sentito la necessità di replicare alle illazioni che trapelano dalla lettera anonima inviata alla testata Stato Quotidiano nella quale questo/a “virtuoso/a e ligio/a” cittadino/a ha segnalato la condizione in cui versa il parco stesso. Preso atto che non possiamo che essere in un certo senso lieti del fatto che finalmente a Manfredonia la coscienza civica stia aumentando, o almeno pare, e queste segnalazioni lo dimostrano, non possiamo altresì sorvolare su alcune omissioni ed inesattezze che dalla stessa denuncia risultano. Innanzitutto la persona in questione è disinformata e lo dimostra il fatto che non conosce la storia dell’autorizzazione ad operare sull’area in questione: la nuova convenzione gentilmente concessa (con delibera firmata dal commissario straordinario dott. Piscitelli, che ringraziamo ancora per la celerità d’esecuzione e per l’interesse mostrato) risale al giorno 18 Giugno 2019. Dunque, per una mera condizione burocratica l’associazione non avrebbe potuto agire prima.

Inoltre, ad onor del vero e per tutelare il nome dell’associazione e di tutti coloro che ne fanno parte, sono costretto a ribadire con forza che noi volontari siamo stati i primi ad evidenziare più volte lo stato di degrado in cui versava la zona ludica nonostante gli interventi di ripulitura già effettuati in passato ed una custodia (gratuita, da notare bene), anche se non continuativa, da parte dei nostri volontari che, tra le altre cose, a volte, durante le ore di servizio, hanno dovuto far fronte anche a minacce da parte di piccoli teppistelli che, imperterriti, continuavano l’opera di devastazione dei giochi destinati a bambini più piccoli, nonostante un primo ripristino. Il tutto è documentato e riscontrabile: basta fare una ricerca sulle stesse testate locali per ritrovare articoli specifici sugli eventi citati. Detto questo, a nome di tutti i soci della AVS Sant’Orsola invito il sig.re o sig.ra che è stato/a, così solerte ad inviare la segnalazione, a venirci a trovare in sede, e magari ad iscriversi tra i volontari della nostra associazione, così da poter fornire un contributo fattivo e concreto alla causa, magari già dalla prossima azione ecologica (già in previsione nel calendario degli eventi). Ma, viste le passate esperienze, non sono molto fiducioso che il nostro invito venga recepito ed accolto con favore, purtroppo. Infatti, più volte abbiamo sollecitato la cittadinanza a partecipare ma con scarsi risultati nonostante i proclami social da parte di coloro che invece poi non si sono presentati il giorno del ritrovo (nella fattispecie mi riferisco al giorno 18 giugno 2019), quando invece ad intervenire sono stati esclusivamente i volontari dell’associazione.

Tutto questo però non esime dalle responsabilità l’intera comunità di cittadini che frequenta il parco (esclusi ovviamente chi si comporta in modo civile e rispettoso) che più di una volta si è dimostrata insensibile ai problemi ambientali e di civile convivenza: in più occasioni i nostri volontari hanno cercato di ricordare ad alcuni genitori, accompagnatori di minori, quale fosse l’uso corretto delle attrezzature, così anche il fatto che i cestini servissero per i rifiuti che non andavano lasciati ovunque, specie nelle aiuole, che fosse vietato l’ingresso agli animali per vie delle deiezioni che ovviamente potrebbero lasciare, che i mozziconi di sigarette avrebbero dovuto essere riposti degli appositi cestini, ecc… Be’ le risposte di questi “genitori”, ma sicuramente non buoni educatori, sono state scortesi, arroganti e indisponenti. In questi casi, come ben capite, poco può l’associazione AVS Sant’Orsola, se non magari programmare un corso intensivo per rieducare gli adulti al rispetto delle più basilari norme di civiltà e convivenza.

Un ultimo appunto che mi preme rimarcare è quello relativo alla presunta impossibilità d’azione da parte dei semplici cittadini. Questo stride completamente con quelli che sono i princìpi della nostra associazione che si basano invece sull’inclusione, la solidarietà e la partecipazione: ciò è corroborato dalle nostre reiterate richieste di aiuto che in molte occasioni abbiamo palesato.

Chiudo ribadendo il concetto cardine della nostra associazione: la AVS Sant’Orsola rinnova l’invito a tutti per una collaborazione attiva; segnalate e denunciate coloro che danneggiano i giochi con cui i vostri figli si divertono, contribuite a mantenere pulito il parco, se volete e potete dedicate alcune delle vostre ore al sociale, le donazioni (anche piccole) sono sempre ben accette visto che agiamo esclusivamente con fondi privati senza alcun contributo pubblico. Grazie.

Il presidente della AVS Sant’Orsola

Salvatore Mazzamurro