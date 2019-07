Manfredonia. “Permanenza manufatti in periodo invernale”, Tar respinge ricorso Capolinea

Di:

Bari/Manfredonia, 26 luglio 2019. “Di conseguenza, nessun rilievo può sollevarsi nei confronti dell’avviso della Soprintendenza nella parte in cui la rimozione delle strutture al 31 ottobre di ogni anno, perché tale prescrizione risponde alle clausole del protocollo concordato con il Comune di Manfredonia, sicché la posizione assunta dall’Autorità statale, da un lato, è conforme a quanto dichiarato nel protocollo d’intesa e, dall’altro, rispetta i limiti alla discrezionalità che la stessa si è autoimposta“.

Con recente provvedimento, il Tar Puglia di Bari – Sezione Seconda (Presidente/Estensore Giuseppina Adamo) – definitivamente pronunciandosi – ha respinto il ricorso del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da “Capolinea Beach di Granatiero Sebastiano Michele & C. S.a.s.“, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Pio Foglia, contro il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, e contro il Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio; per l’annullamento;

– dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria n.10/2017 prot. n. 3400/17 del 12.9.2017, resa dal Dirigente del V Settore del Comune di Manfredonia, notificata in pari data, recante “ Montaggio di uno stabilimento balneare denominato Capolinea Beach sito in località Siponto sul lungomare del Sole previa demolizione di manufatti esistenti e interventi a protezione di cordone dunare”, nella parte in cui prescrive che “i manufatti dovranno essere rimossi alla fine della stagione estiva (al massimo al 31 ottobre)”;

– del parere paesaggistico ex art. 146 del D.lgs.42/2004 reso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, prot. n. 3844 del 24.5.2017, acquisito al protocollo comunale il 9.6.2017 n. 20872, notificato il successivo 27.7.2017 recante “Demolizione di manufatti esistenti e realizzazione di nuove strutture (sala ristoro, chiosco bar, strutture ombreggiate, wc, infermeria) e interventi a protezione di cordone dunale esistente presso lo stabilimento balneare Capolinea Beach sito in loc. Siponto sul Lungomare del Sole…” nella parte in cui prescrive che “i manufatti dovranno essere rimossi alla fine della stagione estiva (al massimo al 31 ottobre)”;

– della nota prot. 27318 del 27.7.2017 a firma del Dirigente del V Settore del Comune di Manfredonia;

– di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o connessi a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuti, per i quali ci si riserva di presentare motivi aggiunti ivi compreso ed ove occorra:

– della nota resa dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia del 13.4.2017 prot. n. 2776;

– in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, della nota prot. n. 9280 del 14.3.2017 resa dal Dirigente del VII Settore del Comune di Manfredonia;

– in parte qua e nei limiti dell’interesse della ricorrente, del protocollo d’intesa sottoscritto in data 24.3.2017 dal Comune di Manfredonia e dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, già approvato con delibera di Giunta comunale n. 35 del 10.3.2017, laddove ritenuto preclusivo alla destagionalizzazione delle strutture per la balneazione proposte dalla Capolinea Beach s.a.s.;

sui motivi aggiunti depositati in data 28 febbraio 2018,

per l’annullamento

– della determinazione resa dal Dirigente del 6° Settore, Urbanistica e SUE, Servizio Demanio, del Comune di Manfredonia n. 1547 del 30/11/2017, comunicata telematicamente il successivo 5.12.2017, avente ad oggetto “Richiesta variazione concessione demaniale marittima intestata alla società “Capolinea s.a.s.”. Conferenza di Servizi. Conclusione”, con la quale veniva accolta parzialmente, relativamente al solo periodo estivo, l’istanza presentata dalla società ricorrente, ai sensi dell’art. 24 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione, per la variazione al contenuto della concessione demaniale marittima n. 12 del 4.6.2008, come modificata dalla licenza suppletiva n° 6 del giorno 8.6.2009, con scadenza il 31.12.2020, per il mantenimento di mq 4.500,00 (fronte mare mt. 90), con obbligo di smontaggio entro il 31 ottobre;

– della nota prot. n. 43296 del 4.12.2017, a firma del Capo Servizio del 6° Settore, Urbanistica e SUE, Servizio Demanio, del Comune di Manfredonia, comunicata telematicamente il successivo 5.12.2017, recante “Richiesta variazione concessione demaniale marittima intestata alla società “Capolinea s.a.s.”. Conclusione Conferenza di Servizi. Determinazione Dirigenziale n. 1547 del 30.11.2017”;

– della licenza suppletiva n. 1 del 12.1.2018 rilasciata dal Dirigente del 6° Settore, Urbanistica e SUE, Servizio Demanio, del Comune di Manfredonia, nella parte in cui viene imposto al concessionario l’obbligo di rimuovere tutte le opere autorizzate alla fine di ogni stagione balneare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno;

– di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o connessi a quelli impugnati, anche se non ancora conosciuti, per i quali ci si riserva di presentare motivi aggiunti ivi compresi ed ove occorra nei limiti dell’interesse della ricorrente:

– del verbale della conferenza dei servizi del 24.1.2017; – del verbale della conferenza dei servizi del 31.1.2017;

-della nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 386 del 19.1.2017 acquisita al protocollo comunale con il n. 2323 del 20.1.2017;

-di tutti gli atti istruttori ad oggi incogniti.

e sugli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 29\5\2018,

– del permesso di costruire n. 009 di Registro Anno 2018, prot. n. 7628, reso, in data 27.2.2018, dal Dirigente del 6° Settore – Urbanistica e S.U.E., Servizio n. 3- Ufficio interventi di edilizia produttiva del Comune di Manfredonia, comunicato mediante pec in data I.3.2018, nella parte in cui prescrive che “i manufatti dovranno essere rimossi alla fine della stagione estiva (al massimo al 31 ottobre)” e che “…in caso di mantenimento della struttura anche durante il periodo invernale l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di Permesso di costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire, con l’obbligo del pagamento del contributo di concessione ai sensi dell’art.16 del dPR 380/2001 e s.m.i…”.

– di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali o connessi a quello impugnato, anche se non ancora conosciuti, per i quali ci si riserva di presentare motivi aggiunti;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019 il consigliere Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Annarita Armiento, su delega dell’avv. Stefano Pio Foglia, e avv. dello Stato Lydia Fiandaca.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

ATTO INTEGRALE

CAPOLINEABEACH SI

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata