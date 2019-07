Manfredonia. Polizia cattura 2 pitbull detenuti illecitamente

Di:

Manfredonia, 26 luglio 2019. Nelle prime ore della mattinata odierna, a seguito di servizio predisposto con personale del Commissariato di P.S. Manfredonia del Servizio Veterinario della Asl e della Polizia Locale, sono stati catturati e condotti presso un canile autorizzato, due pitbull, un maschio ed una femmina, detenuti illecitamente, in quanto non iscritti all’anagrafe canina, da C.F. 26enne di Manfredonia, all’interno di un recinto sito in una via centrale della città.

Per l’esemplare maschio, stante la sua aggressività, è stato necessario ricorrere alla narcotizzazione.

Nel dettaglio, nei giorni scorsi, in due diverse occasioni, i due cani avevano azzannato un dodicenne ad una gamba procurandogli lesioni per 15 gg di prognosi, creato problemi ai passanti e alla circolazione stradale. Solo grazie all’intervento del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo sono state evitate conseguenze più gravi. Il giovane manfredoniano, proprietario dei cani, verrà deferito per lesioni procurate al minore.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata