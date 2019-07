Nota dell’Anac sulla presunta incompatibilità di ruoli per Raimondo Ursitti

Di:

Sarebbe arrivato nelle ultime ore- lo confermano fonti di riferimento degli enti menzionati- un documento con cui l’Anac avrebbe avviato la procedura di incompatibilità per Raimondo Ursitti fra il ruolo di consigliere provinciale e quello di segretario generale dell’Ente Fiera. Il documento è pervenuto ai soci della Fiera, al Comune, alla Camera di Commercio, alla Provincia e anche alla Regione, probabilmente.

La notizia, sebbene ufficiosa, giunge in un clima incandescente per quanto riguarda la formazione della giunta, che non riesce a trovare soluzione mentre, in particolare nelle Lega, partito di Ursitti, gli scontri fra linee diverse sono all’ordine del giorno. Tanto che non risulta abbiano presentato i loro nomi per l’esecutivo in corso d’opera.

Mentre la segreteria regionale si mostrerebbe più incline ad assegnargli un assessorato, la linea del gruppo consiliare sarebbe più restia. Al momento nessun esponente del Carroccio rilascia dichiarazioni, sono “asserragliati” nel silenzio, e forse qualcuno, dati gli indugi, ha già preso la va delle vacanze. Gli altri partiti, abbastanza spazientiti, assistono allo scontro. Il sindaco Landella, nel frattempo, attende indicazioni.

Ursitti – consigliere comunale e provinciale uscente- non riveste al momento né ruoli politici né di partito, ma è segretario dell’Ente fiera. Chiaro che, in base alla lunga nota dell’Anac, l’assessorato potrebbe essere più lontano. In campagna elettorale Ursitti è stato designato dal Carroccio commissario provinciale. Dopo le elezioni, perse a S. Severo e S. Giovanni Rotondo, tanto per citare due comuni, quel ruolo è ritornato al garganico Daniele Cusmai.

Sulla bilancia degli equilibri di giunta, nel caso fosse necessario, potrebbe sempre mettere la sua vicinanza all’europarlamentare Casanova, ed è forse sulla base di ciò che una delle linee indicate è l’utilizzo di un esterno per qualche assessorato, che potrebbe essere per lui. Inoltre, dopo la proclamazione degli eletti, il suo posto è risultato terzo fra quanti non siederanno nei banchi della maggioranza e non secondo, come si pensava, essendo stato sorpassato da Antonio Vigiano nel conteggio finale.

La Fiera è un ente autonomo della Regione che può annoverare nel suo bilancio contributi di Comune e Provincia, motivo per cui, si presume, l’Anac avrebbe avviato la procedura.

I nomi per la giunta dati per “sicuri” come Anna Paola Giuliani alla cultura, Sergio Cangelli, Claudio Amorese, Claudia Lioia, Antonio Bove, fin qui tutte riconferme nel Landella-bis, sono comunque parziali e le caselle designate, per ora, lasciano il tempo che trovano nel lungo iter delle trattative. Ma il livello dello scontro interno al Carroccio sarebbe senza esclusioni di colpi, come lo descrivono. “Giunta in alto mare” è uno degli ultimi titoli con cui Stato Quotidiano ha descritto la particolare fase di screzi e indiscrezioni sulla giunta. Alla fine del mese il primo consiglio comunale?