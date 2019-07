Di:

Quinta regione in Italia per il numero di domande presentate: ben 120mila. Di cui 83mila accolte, per un esercito di beneficiari che si candidano a un importo me­dio di circa 534 euro al mese. La Puglia si conferma tra le zone d’Italia più interessate al Reddito di Cittadinanza, la misura bandiera del Movi­mento Cinque Stelle per l’inserimento lavorativo.

Secondo gli ultimi dati Inps saranno oltre 200mila i pu­gliesi, raccolti in oltre 74mila nuclei familiari, che potranno contare su questa forma di sostegno, con il capoluogo Bari (per ovvie ragioni demografi­che) a fare la parte da leone con i suoi 56mila beneficiari. Qui l’importo mensile si aggi­rerà in media sui 538 euro, poco più basso rispetto ai 557 previsti nella Sesta Provincia della Bat e ai 551 della provin­cia di Taranto. Più leggeri in­vece gli importi a Brindisi (507 euro), Lecce (512) e Foggia (531).

fonte http://www.retegargano.it/index.php/notizie/economia/item/65486-reddito-di-cittadinanza-l-inps-puglia-quinta-regione-in-italia-oltre-200-mila-i-beneficiari-del-sostegno-raccolti-in-74mila-nuclei-familiari?fbclid=IwAR3mo4nZbZ-QZsaALsZrh2rIN-MEkhkVtWVlvnDF6NpMk9O3WRB-p0ELbG8