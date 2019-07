Roberto Felleca è il nuovo patron del Foggia (foto)

Foggia. L’imprenditore cagliaritano Roberto Felleca è il nuovo proprietario del Foggia calcio che, dopo la retrocessione decisa dalla Figc, riprenderà a giocare dalla Serie D.

Così in seguito alla decisione della commissione presieduta dal sindaco Franco Landella.

“Da stasera inizieremo a creare la squadra, che ha la priorità su tutto. La denominazione sarà F. C. Foggia”, ha detto Felleca.

Intanto, l’Audace Cerignola preannuncia ricorso al Tar dopo l’esclusione clamorosa dalla prossima Lega Pro decisa dalla Figc.

“Abbiamo affidato a Roberto Felleca la passione di migliaia di tifosi rossoneri, oltre che la storia e l’orgoglio di un territorio. Dopo giornate intere passate a valutare le migliori condizioni possibili per il rilancio del calcio a Foggia, ringrazio chi mi ha affiancato in questo non facile lavoro; Peppino Pavone, Gianni Pirazzini, Carlo Ricchetti, Silvio Fuiani, Sergio Cangelli ed il dirigente comunale Carlo Dicesare”. Così il sindaco Franco Landella.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI