San Severo, Elezione Presidente. Caposiena “Scelta politica solitaria”

Di:

San Severo. “Persona stimata e moderata (Cataneo, ndr) che sono certa saprà gestire egregiamente il ruolo istituzionale. Tuttavia, è stato frutto di una scelta politica solitaria della maggioranza che ha ritenuto di non voler interloquire con l’opposizione anche rispetto ad un ruolo super partes come quello del Presidente. Ciò evidenzia una certa incoerenza visto e considerato che nel 2014 si è data a Bocola e poi a Matarante, sempre opposizione”. Così, Rosa Carolina Caposiena (FI), consigliera comunale più suffragata in quota alla coalizione di centrodestra che ha presieduto le operazioni di scrutinio in qualità di Presidentessa del Consiglio ad interim, in aperta polemica con la neo maggioranza firmata Miglio.

La trattazione dei principali punti all’ordine del giorno hanno riguardato appunto l’elezione delle due cariche presidenziali di garanzia. Cataneo (PD), eletto Presidente al primo spoglio a larga maggioranza con 15 voti a favore e 7 bianche. Rocco Enrico Pennacchio (UDC), invece, per la vice presidenza. Odontotecnico di professione designato con 17 voti a favore, quando 13 erano quelli che avrebbero decretato la maggioranza assoluta, secondo quanto prevede il Regolamento.

“Non ci sono state aperture all’opposizione – continua l’avvocato Caposiena – rispetto ad una scelta condivisa neppure per la vicepresidenza che ho proposto andasse a Di Sabato Gianfranco del Movimento 5stelle. Sarebbe stato un bel gesto istituzionale simbolico verso le minoranze. Ma evidentemente – sottolinea la forzista – ritengono di non aver bisogno dei contrappesi politici che invece – conclude -, a mio avviso, sono il modo per rendere più democratica ed equilibrata la dinamica politica tra chi amministra e chi controlla”.

(A cura di Ines Macchiarola – inesmacchiarola1977@gmail.com)