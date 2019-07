San Severo. L’intervento di Nazario Tricarico, il perche’ delle dimissioni

Di:

“Ho avuto il piacere e l’onore di sedere in Consiglio Comunale, anche se per una sola seduta. Ho cercato di spiegare le motivazioni delle mie dimissioni, ampliando il discorso su temi che Città Civile ritiene importanti e ha a cuore.

Ho approfittato dell’occasione per chiedere ai consiglieri e all’Amministrazione un maggiore senso di responsabilità istituzionale nei confronti dei cittadini che vivono problemi drammatici.

In tal senso ho anche aperto una campagna di raccolta fondi per il commerciante Matteo Ronghi, ad un mese esatto dal furto notturno che ha praticamente messo in ginocchio la sua attività.

Ho invitato tutti a donare attraverso un bonifico iban IT47Z 02008 78631 000011148128.

Dobbiamo puntare ad un Consiglio Comunale che abbia attenzione per quello che accade fuori dal Palazzo, rivedendo e reinterpretando il ruolo di maggioranza e opposizione in un clima che sia costruttivo e non distruttivo.

Non posso non ringraziare il Sindaco Miglio per l’invito che mi ha posto rispetto alle mie dimissioni e per la rassicurazioni, devo dire convincenti, rispetto all’acquisizione dei dieci punti del nostro programma elettorale. Parole importanti che sono state pronunciate durante il discorso del suo giuramento, un fatto che ho apprezzato”.

Nota a cura di Nazario Tricarico (Citta’ Civile)