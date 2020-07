Manfredonia, ancora fuoriuscite liquami sul Lungomare. Marasco “E’ una vergogna”

Manfredonia, 26 luglio 2020. Passano gli anni, continuano le segnalazioni, aumentano le denunce e le proteste, ma sembra tutto inutile. Ancora una fuoriuscita di liquami di fogna putridi e maleodoranti dai tombini presenti lungo Viale Miramare a Manfredonia, all’altezza dell’ex lido Sirenetta.

“Continua da ore la fuoriuscita di liquami”, scrive in un post su facebook Giuseppe Marasco, dell’Ente Civilis – Endas .”Chiedo al Magistrato di turno di indagare e punire i responsabili. Perché tanto tempo per chiudere al traffico il viale? Perchè la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera prendendo atto dei liquami sversati in mare alla spalle dell’ex Istituto Nautico non dispone il divieto di balneazione; il Commissario Prefettizio Piscitelli è stato informato? E cosa intende fare? Gli organi di stampa che devono tutelare la salute pubblica dove stanno? Non vi vergognate tutti”.