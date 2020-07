Manfredonia, “Ciao Antonio, fiero di essere stato tuo amico per oltre 50 anni”

Manfredonia, 26 luglio 2020. Giovedì 23 luglio, alle ore 18.00, il mio carissimo amico Antonio, dopo 14 mesi di sofferenza è passato a miglior vita. Tutto è cominciato con un “dolorino” al ginocchio di ritorno da una delle nostre passeggiate per poi trasformarsi un problema serio. Nelle ultime settimane mi ero accorto che eravamo vicini alla fine. Quando lo andavo a trovare non parlava quasi più ed io me lo guardavo, gli stringevo la mano e la mia mente partiva con i ricordi…

La nostra amicizia risale a 50 anni, or sono, nei banchi di scuola, cementata poi negli anni in cui Antonio è entrato nella Grande Famiglia del “Toniolo”. A scuola era uno studente attento, educato e diligente con una particolare predisposizione per l’inglese. Appunto l’inglese era il mio tallone d’Achille ed Antonio mi permetteva di copiare il suo compito ma io non ero capace neppure di copiare. Lui si arrabbiava moltissimo perché puntualmente ai suoi 8 e 9, c’era il mio 3 o 4. Qui emerge una delle sue doti più importanti: la GENEROSITÀ.

Eravamo a Londra nel 2012, preparava i sandwich in mensa per portarli ai clochard che affollavano la metropolitana. Durante l’estate si faceva carico di tutte le esigenze dei suoi alunni bisognosi per fornirgli i libri di testo… Tornati da Londra, mi sono recato a Crotone per fare l’esame di lingua inglese B1, tutto preparato da lui e naturalmente andò bene.

Tutte le mattine andavamo a scuola insieme e lui mi aspettava sotto casa alle 7.45 con la radio a tutto volume e cantava, poi si divertiva a farmi sbattere la testa contro il parabrezza con le sue assurde frenate. Entravamo a scuola ed era già operativo, in sala docenti metteva musica e accoglieva i colleghi con entusiasmo. La musica era una delle sue passioni! I suoi karaoke rimangono indimenticabili. La sua allegria era davvero contagiosa. Andare a scuola per me adesso non sarà più la stessa cosa.

Quello striscione che campeggia fuori alla nostra scuola dedicato dai nostri ragazzi “Ciao Professore”, vale un Oscar. Sono certo che Antonio lo avrà gradito. Tutta la comunità del “Toniolo” si è stretta attorno alla Famiglia di Antonio, duramente provata da due lutti in meno di un mese. Appunto la FAMIGLIA : non si diventa come Antonio se non hai ricevuto dei valori ed una educazione come la sua. Merito dei suoi genitori, sopratutto di sua madre, una grande guerriera. Un pensiero va ad un’altra donna importante della vita di Antonio, sua moglie Sara, sempre presente con affetto ed energia encomiabili.

Sono sicuro che chi ha avuto la fortuna di conoscere Antonio, avrà la mente piena di bei ricordi ed il cuore intriso di nostalgia! Chi vive nei ricordi, non muore mai!

Ciao Amico Mio.

Con affetto.

Prof. Rosario Facciorusso