Nona sinfonia. La Juventus è Campione d’Italia: primo scudetto per Sarri

Roma, 26 luglio 2020. Nono scudetto consecutivo per la Juventus, il primo di Maurizio Sarri, nella stagione contrassegnata dall’emergenza sanitaria del Covid_19. La matematica del nono scudetto consecutivo, 36° in totale per la Figc, 38° per tifosi e società, è arrivata dopo la vittoria interna contro la Sampdoria. 2 a 0 il risultato finale, grazie alle reti di Ronaldo e Bernardeschi. Lo stesso Ronaldo ha sbagliato un rigore verso la conclusione dela gara.

A 61 anni e 6 mesi Maurizio Sarri diventa l’allenatore più anziano a conquistare il campionato di Serie A. Superato Nils Liedholm, per 37 anni lo scudetto più “vecchio”” in panchina a 60 anni e 7 mesi (con la Roma nel 1983). Lo riporta Sky. La #Juventus dal 2011/12 ad oggi ha vinto 9 Scudetti su 9 possibili, collezionando 810 punti in Serie A (media esatta di 90 a campionato) 133 più del Napoli 165 più della Roma 232 più della Lazio 237 più del Milan 237 più dell’Inter. (Enrico Turcato, twitter)