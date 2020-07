Sognando Chiara Ferragni. Oppure no?

Quest’estate, causa pandemia, ho optato per il cosiddetto “turismo di prossimità” e poiché vivo nella regione più bella del mondo, secondo il National Geographic e Lonely Planet, non ho avuto dubbi: io e Azzurra (il mio piccolo bolide dal colore sgargiante) siamo partite per raggiungere le località più belle del Salento… We are in Puglia!

Data la molteplicità di luoghi incantevoli che è possibile visitare, ho selezionato delle mete ben precise. Alcune erano delle mie vecchie conoscenze, altre avevano il profumo della “prima volta”. A Galatina, la patria del fenomeno del tarantismo, si trova la basilica di Santa Caterina d’Alessandria. Il suo interno è completamente affrescato. Le maestranze di scuola senese e giottesca hanno realizzato, nel corso del XV secolo, un ciclo pittorico che si sviluppa su tre campate e rappresenta scene dell’Apocalisse, della Genesi, dei Sette Sacramenti, delle Gerarchie Angeliche, degli Evangelisti e Dottori della Chiese, della vita di Cristo e di quella di Santa Caterina d’Alessandria.

Entrando, lo stupore rapisce e ci si trova immersi in un Regno Celeste dominato dal blu cobalto! A Otranto, la Perla del Salento, la mia cittadina sul mare preferita, merita una visita la Cattedrale, con il suo monumentale pavimento musivo. Un’opera grandiosa, paragonata ad un’enciclopedia di immagini della cultura medievale, che presenta un percorso per interpretare il labirinto teologico di cui non sempre è facile comprenderne l’iconologia.

Prima di andare via, però, c’è il richiamo del mare di Otranto in cui ci si tuffa d’istinto, senza pensarci (ti togli i vestiti e SPLASH!) e della veduta meravigliosa che si gode dal Faro di Punta Palascìa, il punto più ad Est d’Italia. Infine, nel cuore di Lecce, dopo meticolosi lavori di restauro, da circa un anno è tornata a mostrare tutta la sua magnificenza la basilica di Santa Croce. Sicuramente la più elevata manifestazione del barocco leccese, all’esterno è sorretta da una spettacolare facciata, all’interno è trapuntata da

sedici altari barocchi, uno diverso dall’altro, arricchiti da preziose tele e valorizzati da uno

scenografico sistema di illuminazione praticamente invisibile.

Rientro in Capitanata soddisfatta del mio mini-tour salentino, anche il mio reportage fotografico merita di essere pubblicato ma, dopo neanche 48 ore, apro i social network e vedo un selfie con il suo viso che campeggia sotto una volta a crociera, finemente affrescata, in cui domina il blu cobalto! Non ci posso credere! E’ proprio lei! Ed è proprio in quella basilica! Chiara Ferragni in visita nella basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, e poi a Otranto nella Cattedrale e ad ammirare il lungomare, e poi a Lecce affacciata alla balaustra della basilica di Santa Croce!

Scoppia la polemica su tutti i giornali: i siti visitati dalla Ferragni guadagnano in visibilità ed accessi ma lei non è un’esperta del settore. E’ un bene dare visibilità al mondo dell’arte e dei musei attraverso i post di una famosa influencer oppure si svilisce lo spessore e la valenza di questi luoghi impregnati di storia e cultura? Insomma, Ferragni sì o Ferragni no?

No scusate, aspettate un attimo! Dopo ci interroghiamo sul significato di questa bagarre.

Cioè, avete capito cosa è successo? Chiara Ferragni mi ha copiato l’itinerario turistico! Certo, mi rendo conto che ci siano delle differenze: lei ha soggiornato tra Borgo Egnazia e Masseria Trapanà, io da Zia Maria (dove però vengo sempre trattata come una Principessa), lei viene scarrozzata in lungo e in largo, io invece ho avuto la fortuna di trovare parcheggio vicino al Castello di Otranto e, con mia grande sorpresa, i parchimetri danno la possibilità di effettuare il pagamento con la modalità contactless e infine, lo ammetto, lei è stata più furba di me e mi ha battuto sul tempo perché io, al “selfie in chiesa”, non ci avevo proprio pensato e ho scattato le foto solo alle meravigliose architetture.

Comunque gente, è indubbio che la Ferragni potrebbe essere definita “la nuova Re Mida” (tutto ciò che tocca, si trasforma in oro), dobbiamo dargliene atto, ed è fuori discussione che un ambito fondamentale per valorizzare il patrimonio storico-artistico del nostro bel paese, è sicuramente la promozione, quella giusta, quella che arriva e centra l’obiettivo. Nulla vieta però di considerare che un valido assist deve provenire dagli esperti del settore, dai divulgatori di cultura, da chi ha le mani in pasta: professionisti che mettono al servizio degli altri il loro sapere, che affiancandoli, alzano il livello di competenza del “vip di turno”, come in una vera squadra, e creano sinergia per dare il giusto risalto sia in termini di visibilità sia in termini di valore storico-artistico.

L’importante è non dimenticare che dietro un solido progetto scientifico e la giusta promozione, bisogna sempre garantire l’accessibilità e dare un’adeguata qualità dei servizi offerti e vi assicuro che in tanti luoghi c’è ancora molto da lavorare.

A cura di Eleonora Zaccaria