Sul treno con la droga, arrestato dai carabinieri a Ischitella

Foggia, 26 luglio 2020. Nei giorni scorsi i Carabinieri di Vico del Gargano, nell’ambito di dedicati servizi orientati ad arginare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, a Ischitella, presso lo scalo ferroviario, durante la fermata del treno proveniente da San Severo e diretto a Rodi Garganico, hanno proceduto al controllo di un 33enne di Rodi Garganico con precedenti di polizia. L’uomo, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una busta per la spesa in cellophane di colore giallo con all’interno un involucro termosaldato e sottovuoto in pellicola trasparente, contenente 100 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana. In seguito alla perquisizione estesa anche al proprio domicilio, i militari rinvenivano sul tavolo della cucina, un bilancino elettronico di precisione e ritagli di buste di plastica utilizzate per il confezionamento delle dosi. L’uomo veniva quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria la abitazione, in attesa del rito direttissimo, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, che in quella sede disponeva l’obbligo di dimora nel comune di Rodi Garganico e l’obbligo di presentazione alla P.G. 3 volte alla settimana.