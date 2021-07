Chiara Ferragni in Puglia, ecco quanto costa dormire nell’albergo scelto

Bari, 26/07/2021 – (funweek) Chiara Ferragni è volata in Puglia per una vacanza insieme alla sua famiglia. Solo 4 mesi fa l’influencer ha dato alla luce la sua secondogenita, la piccola Vittoria. I Ferragnez sono stati ospitati nella Masseria Torre Maizza che è parte della Rocco Forte Hotels, un resort vicino alla Masseria a gestione familiare che sorge a Fasano.

Le ville di questo complesso dispongono di ogni comfort: camere da letto di lusso, terrazze panoramiche con vista sul mare, giardini e piscine private. Nel periodo di alta stagione, una notte in una stanza matrimoniale per due persone nella Masseria Torre Maizza costa in media 1.109 euro. (funweeek)