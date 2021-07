Foggia, momenti di tensione in centro storico per uno sgombero  

Statoquotidiano.it, Foggia, 26 luglio 2021. Questa mattina ci sono stati attimi di tensione presso i bassi di Santa Chiara, a causa di uno sgombero. Un uomo per protestare avrebbe preso una bombola e aperto il gas. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili a tenere sotto controllo la situazione ed evitare il peggio.

Le forze dell’ordine ed i vigili si sarebbero presentati stamattina nel centro storico per far lasciare le abitazioni alle famiglie. Tutto ciò avrebbe causato disordini e proteste da parte degli inquilini, fino al gesto estremo dell’uomo. I locali comunali interessati sarebbero già stati assegnati ad utilizzo di contenitori culturali da parte della Fondazione Apulia Felix, come conferma il legale Paglia.

Sul posto presente anche l’avvocato delle famiglie Vincenzo Paglia, che è riuscito a mediare per una soluzione condivisa. Infatti sembrerebbe che sia già stata individuata una struttura su Via Cerignola, pronta ad accogliere le famiglie. L’avvocato è fiducioso ma sottolinea a Statoquotidiano.it come la situazione sia in continua evoluzione.

A cura di Gianluigi Cutillo, 26 luglio 2021