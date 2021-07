STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 26 luglio 2021. E’ un segnale negativo il fatto che la commissione di accesso agli atti al Comune di Foggia abbia anticipato la fine del lavoro. Lo pensa Giovanni Quarato, ingegnere, ex consigliere comunale del M5s.

“Credo che abbiano avuto contezza di alcuni elementi che fanno presupporre infiltrazioni criminali, e abbiano accelerato i tempi anche in vista di ulteriori elezioni. Per Foggia sarebbe un’ulteriore pecca, tutti i cittadini sono oggi chiamati a dare un contributo per depurare la città.”

Quanto poi alla “mala gestione” dei partiti che hanno governato, “abbiamo sempre detto che alcuni problemi partono da lontano, e che Foggia non è cambiata né con il centrodestra né con il centrosinistra, che il marcio c’era e c’è, serve un completo rinnovamento”.

Ha da poco formalizzato l’associazione “Capitanata 2050”, “un’aggregazione che deve sollecitare tutte le persone a dare un contributo disinteressato” e continuato il lavoro con gli attivisti e il suo gruppo organizzato.

“Avevamo già presentato agli Stati Generali del M5s una nostra proposta organizzativa territoriale, siamo arrivati a costituire un’associazione di matrice culturale, ma che si pone come soggetto politico per poter dare maggiore efficacia all’azione politica stessa, prevedendo una connessione con il M5s”.

Questo dialogo non è esclusivo, si augurano di diventare punto di riferimento per la forza politica che può accogliere le loro istanze. Hanno cercato di capire quale fosse l’indirizzo del M5s in questi mesi, il nome stesso dell’associazione si pone in assonanza con Giuseppe Conte. Partirà a breve una campagna di adesione. Sarà la base per un’eventuale candidatura a sindaco? “Non ci penso, è più importante creare una squadra, aggregare persone, dialogare con altre associazioni”.

Paola Lucino, 26 luglio 2021