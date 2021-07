Manfredonia, salta il progetto treno tram

Manfredonia, 26 luglio 2021. Un progetto ambizioso e molto discusso che probabilmente non sarà mai completato: dopo diversi anni infatti sembra essersi conclusa la questione treno tram Foggia-Manfredonia.

Come riporta “l’Immediato”, sembra che Il Piano Attuativo del PRT non preveda più la linea tra capoluogo dauno e città del golfo, ma solo trasporto su gomma. Si sta lavorando invece alla trasformazione in tramvia della Cagnano Varano-Calenella.

Un progetto sostenuto e celebrato dalla politica per oltre un decennio, ridotto ad una stazione ferroviaria costata due milioni di euro, che rischia di diventare una cattedrale nel deserto. Per molti sembra essere l’ennesima occasione di riqualificazione urbana persa per Manfredonia.