Due principi d’incendio domati tra Vieste e Mattinata

FOGGIA, 26/07/2022 – (garganotv) Due principi d’incendio, entrambi partiti da bordo strada, sono stati disinnescati oggi dalle Gev (Guardie Ecologiche Volontarie) di Capitanata, gruppo operativo di Vieste, in altrettante zone di Vieste.

Nel primo caso, l’incendio è scoppiato, poco prima delle 5, sulla SP 53, litoranea per Mattinata, nei pressi di “Santa Tecla”, interessando macchia mediterranea. Danni per fortuna limitati (poco più di mille metri quadri), grazie al tempestivo intervento di una squadra delle Gev e una della tenuta di Santa Tecla, con pick-up antincendio e un’autobotte, che hanno subito domato le fiamme ed evitato ogni pericolo di ripresa del fuoco. A fine intervento è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco di Manfredonia. Per la viabilità, abbastanza sostenuta nonostante l’ora, è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri della locale tenenza. (garganotv)