Ermal Meta sta male, annullato concerto sul Gargano

FOGGIA, 26/07/2022 – (gossipetv) Ermal Meta ha problemi di salute non ancora identificati. Il cantante ha confidato ai suoi fan quanto gli sta succedendo anche per metterli al corrente sui motivi per i quali è stato costretto ad annullare i prossimi eventi.

Era atteso a Giffoni Film Festival così come in un paese del Gargano, a Peschici, ma purtroppo dovrà rinunciarci. Non sa ancora cosa gli sta succedendo, sa solo che si sveglia ogni giorno con una parte del viso e della testa gonfie. Ha anche postato le foto per dimostrare il tutto.

In effetti la situazione sembra essere preoccupante, a giudicare dalle foto stesse. Tutti si spaventerebbero svegliandosi con una parte del viso gonfia, specialmente se gonfia in quel modo. In una foto ha un occhio talmente gonfio da essere quasi chiuso del tutto. Anche la fronte è gonfia, insomma tutti sintomi da non sottovalutare. In un primo momento ha pensato potesse trattarsi di un colpo d’aria, ma dato che la cosa va avanti da giorni ha preferito annullare gli eventi e fare degli accertamenti.“Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa”, ha fatto sapere tramite un messaggio su Instagram. (gossipetv)