Estate di Ze Pèppe, divertente commedia in vernacolo in suo onore

La divertente commedia in vernacolo, in due atti, ‘Zè Peppe Presidente’, è scritta, diretta ed interpretata da Anna Rita Caracciolo, regista e autrice sipontina. L’ilarità di Zè Peppe e Siponta che non devono morire nel carnevale, la farrata, le origini e le tradizioni ma soprattutto non dobbiamo dimenticare il bisogno e l’aiuto da dare al prossimo ecco perchè l’Associazione ANGELI vuole scendere in campo anzi salire sul palco.