Ferragosto sul Gargano o in Salento? Ecco quando si spende

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/07/2022 – (borderline24) Gargano o Salento? Di solito chi arriva in Puglia si trova di fronte a questa scelta. L’ideale sarebbe visitare entrambe le zone. C’è ovviamente chi preferisce le spiagge più tranquille di Vieste e di Peschici, altri la sabbia bianca e il mare cristallino di Gallipoli e Otranto.

Ma quanto costa pernottare in una o nell’altra zona? Stando ai prezzi attuali, soggiornare sul Gargano costa leggermente meno che in Salento, almeno per quanto riguarda l’alloggio nelle strutture. Considerando il periodo dal 12 al 16 agosto, quindi nel pieno dell’estate, Otranto e Gallipoli infatti offrono delle strutture più care di Vieste e Peschici. Se volessimo pernottare, facendo ora una prenotazione Booking, infatti ad Otranto per trascorrere 4 notti pagheremmo per una camera per due persone un prezzo minimo di 1200 euro (per strutture con tre stelle) fino ad arrivare alla richiesta di 5000 euro di una nota masseria luxury.

Il prezzo medio minimo di 1200 euro è lo stesso anche per gli alberghi di media categoria di Gallipoli. Qui si arriva ad una richiesta massima di 2200 euro per un albergo a 4 stelle. Si parte invece da 950 euro per una struttura a tre stelle di Vieste fino ad arrivare ad un massimo di 1300 euro. Ancora meno costosa Peschici dove con 800 euro si può dormire per quattro notti in una camera doppia. Il prezzo massimo qui è di 1200 euro. (borderline24)