Gatti randagi a Manfredonia, Prencipe: “Ecco cosa dice la legge”

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/07/2022 – “Contrariamente ai cani, i gatti sono considerati animali liberi. La legge italiana sui gatti che vivono in libertà (legge n. 281\91) prevede il divieto, per chiunque, di maltrattare o SPOSTARE i gatti che vivono in libertà, sia se vi sono stanziati su suolo PUBBLICO sia PRIVATO.

Prevede anche che i piccoli felini siano sterilizzati dall'autorità sanitaria pubblica (ASL veterinarie) e riammessi nel loro gruppo. Per maltrattamento si intende anche impedire il loro nutrimento e il loro riparo e le loro cure nel luogo che i gatti hanno scelto. Una colonia felina deve essere innanzitutto CENSITA: il volontario che vuole occuparsene, che faccia parte di un'associazione animalista o meno, si deve rivolgere presso gli sportelli ASL veterinaria o i Comuni e chiedere di diventare REFERENTE DI COLONIA. Deve indicare la composizione numerica della colonia e fornire i propri dati. Da questo momento in poi è il referente della colonia felina. Ogni curatore farà da tramite con le autorità,( secondo mappatura di zona) a prendere appuntamenti per le sterilizzazioni e le cure.

Fonte: purina

LA LEGGE, IL BUON SENSO IMPONGONO INOLTRE DI RISPETTARE L’IGIENE E LA PULIZIA DEL LUOGO, DURANTE E DOPO IL NUTRIMENTO DELLE COLONIE. Pertanto invito i cittadini che danno regolarmente da mangiare a gatti nelle loro vicinanze:

1) DI CENSIRE LE COLONIE PER PROVVEDERE ALLA LORO STERILIZZAZIONE AL FINE DI NON FAR ACCRESCERE IL NUMERO E CREARE DISAGI FUTURI.

2) DI NON SERVIRSI DEL NONE DELL’ASSOCIAZIONE IN QUANTO SARÒ COSTRETTA A FARE QUERELA

3) AI CITTADINI DI NON INTRALCIARE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL’OPERATO DEI VOLONTARI COME LA LEGGE STABILISCE

4) A TUTTE LE GATTARE L’INVITO DI CENSIRE LE COLONIE E NON DARE SOLO CIBO IN QUANTO NON È AIUTARE MA BENSÌ ALIMENTARE I DISAGI CHE COMPORTA LA NON STERILIZZAZIONE

5) PER OGNI SEGNALAZIONE SIA GATTI CHE CANI RIVOLGERSI SEMPRE IN PRIMIS INDICANDO I VOSTRI DATI , FOTO DEGLI ANIMALI SEGNALATI E ESATTA UBICAZIONE A:

assessore.welfare • assessore.welfare@comune.manfredonia.fg.it

polizialocale@comunemanfredonia.legalmail.it

SARANNO GLI ENTI PREPOSTI A CHIAMARE LE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE PER TROVARE SOLUZIONE E GARANTIRE CURE.

Fonte: facebook

6) AVERE CURA DEGLI ANIMALI AIUTANDO IL PIÙ POSSIBILE COME CITTADINI SIGNIFICA ANCHE IMPARARE E RISPETTARE LA PRASSI PER EVITARE FRASI SCONVENEVOLI DA LEONI DA TASTIERA SCORAGGIANDO L’OPERATO GRATUITO DEI TANTI VOLONTARI

7) LE ASSOCIAZIONI NON CONVENZIONATE NON HANNO L’OBBLIGO DI INTERVENIRE IN QUANTO NON PAGATI

8) LE SEGNALAZIONI SONO FONDAMENTALI AL FINE DI RIDURRE IL FENOMENO DEL RANDAGISMO PER GARANTIRE LORO PRASSI SANITARIA ( SOPRATTUTTO STERILIZZAZIONE)E ISCRIZIONE IN ANAGRAFE SIA CANINA CHE FELINA

9) AI CITTADINI CHE PRELEVANO ( compreso volontari) UN CANE O GATTO (solo ai curatori vi è data la possibilità) DAL TERRITORIO SENZA REGOLARE PRASSI È REATO

10) È ASSOLUTAMENTE VIETATO TENERE A CATENA I CANI E INVITO OGNI CITTADINO A FARE SEGNALAZIONE SU COMPORTANTI DI PROPRIETARI SPROVVEDUTI”.

Lo riporta Rosa Prencipe (Per Amore di Sirò)