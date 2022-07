La presenza su Facebook dei partiti durante la caduta del Governo

(ANSA), 26 LUGLIO 2022 – ANSA e DataMediaHub hanno analizzato la presenza su Facebook dei principali partiti italiani nella settimana in cui è caduto il Governo Draghi.

I dati sono relativi alle fanpage dei partiti dal 19 al 26 luglio 2022.

Nonostante si dica che gli italiani sono disaffezionati alla politica, tutti i partiti vedono crescere il numero di persone che seguono la propria pagina.

Il partito con il maggior numero di follower è il Movimento 5 Stelle che supera i 1,5 milioni di persone che seguono la sua pagina su Facebook. Quello che vede la maggior crescita nell’arco temporale preso in considerazione è Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda la numerosità di follower, per tutti i partiti da noi presi in considerazione, i rispettivi leader hanno sempre più persone che seguono la loro pagina rispetto a i follower dell’account del partito.

Ad esempio, Giuseppe Conte ha più di 4,5 milioni di follower, Salvini oltre 5 milioni e la Meloni 2,3 milioni, per stare ai tre con il maggior numero di persone che seguono la loro pagina. La maggior pressione viene fatta dalla Lega che in questa settimana ha postato mediamente ben 44 post al giorno. Cifra alla quale non si avvicina neppure lontanamente nessuno degli altri partiti da noi esaminati. Anche Italia Viva pare abbia parecchio da dire in questo periodo con una media di oltre 16 post/die. Tutti gli altri, ben distanti, pubblicano tra poco più di quattro e due post al giorno di media. Naturalmente con una tale quantità di post pubblicati quotidianamente non poteva che essere la Lega il partito con il maggior numero di interazioni. Il partito di Salvini però è quello con il tasso di coinvolgimento più basso tra tutti.

Segue il Movimento 5 Stelle con quasi 127mila interazioni nel periodo nonostante invece pubblichi meno di 4 post al giorno. Al di sotto di Fratelli d’Italia e Più Europa. È invece Azione, il partito di Calenda, quello con il maggior tasso di coinvolgimento. Ma essendo l’engagement rate calcolato per numero di follower, ed essendo Azione quello che ne ha meno di tutti, questo incide al riguardo. In termini di interazioni, fatto 100 il totale, like e le altre reaction che è possibile utilizzare su Facebook pesano sempre almeno il 70%, o più. Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana sono i due partiti con il maggior numero di condivisioni. Entrambi al 13% del totale. Segno che evidentemente chi segue le loro fanpage condivide le posizioni espresse dai due partiti. (ANSA)