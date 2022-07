Nuovi prefetti: Maurizio Valiante passa dalla Bat a Foggia

FOGGIA, 26/07/2022 – (radionorba) Maurizio Valiante è il nuovo prefetto di Foggia. Su proposta del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Consiglio dei Ministri ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti.

Valiante passa dalla provincia di Barletta-Andria-Trani alla Capitanata, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per il superamento delle situazione di particolare degrado nell’area del Comune di Manfredonia. Numerosi gli incarichi e servizi speciali conferiti dal ministero dell’Interno a Valiante nel corso della carriera, tra i quali si segnalano in particolare incarichi commissariali nelle province di Latina (Formia), Benevento (Sant’Agata de’ Goti), Cosenza (Rende), Napoli (Giugliano in Campania, Somma Vesuviana), Perugia (Bettona, Monte S. Maria Tiberina) e Bergamo (Blello, Gazzaniga).

Valiante va a sostituire Carmine Esposito che, da un mese, aveva lasciato la prefettura del Capoluogo Dauno: Esposito ha ricoperto l’incarico per poco più di un anno e ha traghettato il comune dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose fino al commissariamento. Rossana Riflesso, è stata nominata prefetto ed è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Barletta-Andria-Trani. Fino a questo momento era in Prefettura a Bari con l’incarico di Vice Prefetto Vicario. (radionorba)