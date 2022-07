Rotice: “Erano incelofanate da 5 anni”. 3 sedie JOB fruibili a Siponto

Ieri, assieme al Vicesindaco Giuseppe Basta e all’Assessore al Demanio Antonella Lauriola, abbiamo messo a disposizione dei cittadini e dei turisti più fragili tre sedie Job (acronimo di Jamm O’ Bagn), la speciale carrozzina reclinata in tela con ruote grosse adatte al trasporto su sabbia che permette l’immersione e il bagno in mare per chi non è autosufficiente.