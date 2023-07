Agenti di Polizia sventano un tentativo di suicidio nel Foggiano

FOGGIA – Nel pomeriggio di ieri, martedì 25 luglio, una volante del Commissariato di Polizia di Severo è intervenuta per un tentato suicidio in una via del centro storico cittadino. Lo riporta la Gazzetta di San Severo.

Secondo i fatti una persona sui 40 anni, per cause ancora non note, tentava di farla finita per mezzo di una corda applicata ad una porta.

Gli agenti sono però intervenuti con la massima tempestività, traendo in salvo la persona nonostante non fosse collaborativa. Sul posto è intervenuto prontamente anche il 118 che ha provveduto alle cure del caso.