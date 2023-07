Bari – Goletta Verde e dei Laghi presentano insieme i risultati delle analisi microbiologiche eseguite sulle acque marine e lacustri in Puglia: sono quasi tutti entro i limiti di legge i punti campionati da Legambiente nell’ambito delle due campagne estive 2023 che monitorano lo stato di salute di mari e laghi italiani, denunciandone le criticità e promuovendo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità.

In particolare, su 29 punti costieri monitorati da Goletta Verde – di cui 3 alle foci e 26 punti a mare – ben 28 sono risultati entro i limiti di legge. Un solo punto giudicato fortemente inquinato da Goletta Verde: si tratta del tratto di mare di fronte alla foce del Candelaro, a Manfredonia. Secondo i dati del Portale Acque del Ministero della Salute, questa zona non risulta campionata dalle autorità competenti come spesso accade in corrispondenza delle foci.

Tutti entro i limiti gli altri 28 punti : 2 in provincia di Foggia, 6 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 4 in quella di Bari, 5 di Brindisi, 6 di Lecce e 5 di Taranto.

Tuttavia, solo in 14 sui 29 punti monitorati è stato avvistato il cartello informativo sulla qualità delle acque, obbligatorio per legge da molti anni.

Per quanto riguarda invece il monitoraggio lacustre, la Goletta dei Laghi ha monitorato 3 punti: uno sul lago di Lesina, due sul lago Varano (di cui uno presso il canale emissario). I due punti campionati sulle sponde di quest’ultimo lo scorso 14 luglio nel Comune di Cagnano Varano (FG), con prelievi eseguiti in località Foce Varano, presso l’inciso, e all’ex Idroscalo Militare “Ivo Monti”, sono risultati entro i limiti di legge; stesso risultato anche per il prelievo presso il Lago di Lesina.

I dati sono stati presentati questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso la Capitaneria di Porto di Brindisi. All’incontro hanno partecipato Stefano Ciafani, Presidente Nazionale di Legambiente; Daniela Salzedo, Direttrice Legambiente Puglia; Anna Grazia Maraschio, Assessore all’ambiente Regione Puglia; Luigi Amitrano, Capitano di Vascello della Capitaneria di Porto di Brindisi; Nicola Ungaro, Arpa Puglia; Riccardo Piunti, Presidente CONOU, Vito Palumbo, AQP, Arc. Antonio Bruno, Assessore all’ambiente del Comune di Brindisi.

“Non possiamo permetterci peggioramenti, non dobbiamo né possiamo tornare indietro – dichiara Stefano Ciafani, Presidente di Legambiente – 142 milioni di euro in sanzioni europee per il mancato recepimento delle direttive UE sul trattamento delle acque reflue.

La qualità dei nostri fiumi e dei nostri mari dipende dall’efficienza dei depuratori. ll trattamento delle acque reflue è fondamentale per assicurare la salute dei cittadini, tutelare l’ambiente e il turismo, garantire all’agricoltura flussi idrici costanti e carichi di nutrienti come azoto e fosforo. Per questo lanciamo un nuovo appello al Governo, affinché vengano realizzati nuovi depuratori, ammodernati quelli esistenti e completata la rete fognaria. Non sono ammessi più ritardi né scuse”.

“Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti, nonostante ci sia stato un peggioramento di uno dei punti, ossia il mare di fronte alla foce del Candelaro, a Manfredonia – commenta Daniela Salzedo, Direttrice Legambiente Puglia – Questo ci fa capire che non dobbiamo mai far calare l’attenzione e che è necessario continuare con gli interventi di manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.

Non dimentichiamo che sono 22 gli agglomerati urbani pugliesi in cui sono urgenti i lavori per uscire dall’infrazione europea sulla depurazione; essi contribuiscono alla multa comunitaria per l’Italia, che ci sta costando complessivamente decine di milioni di euro all’anno. Sono anche questi i cantieri della transizione ecologica di cui ha bisogno la nostra regione“.

Per quanto riguarda Goletta Dei Laghi, “I due punti campionati sul lago di Varano si confermano entro i limiti di legge, come succede dal 2020, primo anno di campionamento – spiega Elisa Scocchera, portavoce della Goletta dei Laghi – Si inserisce quest’anno per la prima volta anche il lago di Lesina. Questi risultati positivi non devono però far abbassare la guardia. Monitorare lo stato di salute dei bacini lacustri è un’attività che vogliamo continuare a porre al centro delle azioni di tutela e controllo della regione”.

A seguire le tabelle di sintesi sui risultati dei monitoraggi di Goletta Verde e di Goletta dei Laghi e alla fine le info rmazioni su come svengono svolti i monitoraggi.

Comune Provincia Località Punto Giudizio San Nicandro Garganico FG TORRE MILETO mare presso la foce Schiapparo Entro i limiti Manfredonia FG FOCE CANDELARO Mare fronte foce del Candelaro Fortemente inquinato Margherita di Savoia BAT Riserva Naturale di Salina foce del Torrente Carmosina Entro i limiti Margherita di Savoia BAT Margherita di Savoia Spiaggia Libera Belvedere Entro i limiti Barletta BAT Litoranea di Ponente Spiaggia Libera Entro i limiti Trani BAT monastero colonna Entro i limiti Trani BAT spiaggia verde lato trani Entro i limiti Bisceglie BAT Bisceglie ponte lama Entro i limiti Molfetta BA Torre Calderina Spiaggia Riserva – Torre Calderina Entro i limiti Bari BA Bari mare presso Canale Lamasinata Entro i limiti Polignano a Mare BA Polignano a Mare Lama Monachile Entro i limiti Monopoli BA Monopoli Cala Monaci Entro i limiti Fasano BR torre canne Spiaggia libera Entro i limiti Ostuni BR Torre San Leonardo Spiaggia del Pilone Entro i limiti Carovigno BR Torre Guaceto mare presso la Foce Canale Reale Entro i limiti Brindisi BR Litorale Apani mare presso la Foce canale c/da Posticeddu Entro i limiti Brindisi BR Giancola Spiaggia della Provincia Entro i limiti Vernole LE Riserva Naturale Le Cesine – Vernole Spiaggia libera su SP 366 km 9 Entro i limiti Otranto LE Baia Otranto Spiaggia Madonna Alto Mare Entro i limiti Castrignano del capo LE Marina di Leuca foce del Canale di scarico Entro i limiti Gallipoli LE Porto Gaio Mare presso scarico depuratore Entro i limiti Nardò LE Palude del Capitano Spiaggia del frascone Entro i limiti Porto Cesareo LE Le Dune Spiaggia Libera Le Dune Entro i limiti