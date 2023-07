Apricena si prepara per il “Suonincava Festival 2023”

Apricena – «La splendida location di Cava Dell’Erba, panorama naturalistico unico, è pronta per accogliere il ritorno del “Suonincava Festival 2023”.

L’organizzazione degli eventi va avanti speditamente e già si avverte una grande attenzione a livello nazionale e locale per la quattro giorni di eventi, dal 17 al 20 agosto, con Jimmy Sax, Pablo Reyes Gipsy Kings, Enzo Avitabile & i Bottari di Portico e Rocco Hunt, che richiameranno tanti turisti e visitatori che per l’occasione potranno acquistare come ricordo la t-shirt ufficiale.» – dichiara il Sindaco Ing. Antonio Potenza

Per assicurare sicurezza e comodità negli spostamenti, sarà adibita una grande area parcheggio adiacente alle Cave Dell’Erba, verso la Strada Provinciale, e al contempo saranno messi a disposizione i bus navetta che partiranno dalla stazione ferroviaria delle Ferrovie del Gargano e dal Terminal Bus di via Modena, verso la Cava Dell’Erba È prevista un’area attrezzata per l’intrattenimento dedicata agli spettatori diversamente abili, con accesso dedicato e i ragazzi al di sotto dei 12 anni potranno assistere agli spettacoli gratuitamente.

Le prevendite dei Ticket per i concerti del “Suonincava Festival 2023” vanno a ruba, si moltiplicano le richieste anche da fuori provincia.