Damiano Gelsomino: “Game Over, duro colpo alla criminalità foggiana”

Centinaia di ettari di bosco sono in fiamme in provincia di Foggia, ma anche centinaia di ettari di terra fertile, facendo emergere ancora una volta la fragilità della rete della prevenzione nei boschi e nei parchi, essenziale ad evitare che ogni anno vadano in fumo area di inestimabile valore ambientali e paesaggistico, oltre che produttivo. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia, in relazione agli incendi che stanno mangiando centinaia di ettari sul Gargano, interessando anche le aziende agricole, fenomeni gravi che distruggono ambiente, raccolti e paesaggio, quando solo nel 2022 a Foggia sono stati registrati 4.549 incendi, secondo il report 2023 dei Vigili del Fuoco.