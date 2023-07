Ferdinando “Fefè” De Giorgi nominato “Ambasciatore dell’Università del Salento”

LECCE – Al commissario tecnico della Nazionale italiana maschile di pallavolo campione del Mondo Ferdinando “Fefè” De Giorgi è stato conferito ufficialmente stamattina il titolo di “Ambasciatore dell’Università del Salento”.

Di iniziativa del DiSTeBA – Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali e attribuito con Decreto del Rettore Fabio Pollice, il riconoscimento ha voluto evidenziare – oltre alle riconosciute qualità di giocatore e allenatore, testimoniate dalle affermazioni mondiali ed europee in entrambi i ruoli – le doti comunicative di divulgazione e promozione delle attività culturali, sociali e sportive dimostrate da De Giorgi come commentatore per gli incontri internazionali di pallavolo e come scrittore.

Come auspicato dal DiSTeBA, inoltre, la reputazione, il prestigio e i successi di Ferdinando De Giorgi a livello mondiale potranno costituire “uno strumento di supporto allo sforzo e all’impegno in atto in UniSalento per l’internazionalizzazione presso istituzioni, enti e organizzazioni estere”.

Il riconoscimento “Ambasciatore dell’Università del Salento” è stato infatti pensato dall’Ateneo con un doppio scopo: da un lato, UniSalento segnala così personalità attive nell’impresa, nella ricerca e nella cultura che hanno fatto dell’eccellenza, dell’innovatività e dell’internazionalizzazione le chiavi del loro impegno quotidiano, capace di valorizzare e promuovere competenze umane e risorse materiali; dall’altro, compito degli “Ambasciatori” è favorire la conoscenza dell’Università del Salento e delle sue iniziative presso Istituzioni, Enti e organizzazioni interessati a forme di collaborazione e contatto con l’Ateneo.

La cerimonia è stata introdotta e coordinata dal Delegato alla Comunicazione Stefano Cristante; le motivazioni del conferimento sono state illustrate dal Direttore del Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali Ludovico Valli, ed è intervenuto il Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e referente di Ateneo per lo sport Luigi Melica, che ha ricordato tra l’altro il Regolamento d’Ateneo per gli studenti-atleti. Ha portato inoltre i saluti il Presidente del Comitato territoriale FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni.

Il Rettore Fabio Pollice ha conferito ufficialmente il riconoscimento, consegnando a De Giorgi anche il sigillo dell’Ateneo. Ferdinando “Fefè” De Giorgi ha tenuto infine un intervento seminariale sul tema “Noi Italia, i valori nello sport”.

La cerimonia è stata occasione per festeggiare i primi laureati e laureate UniSalento in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate” e “Diritto e Management dello sport”.

Andrea Aiardi, Francesco Albi, Carmine Bianco, Noemi Cirignaco, Aldo Oronzo Codazzo, Stefano De Giorgi, Pasquale De Micheli, Gabriele Elia, Carmen Esposito, Gioele Galati, Sara Ladiana, Andrea Legittimo, Alessia Maglie, Gianmarco Mazzotta, Francesco Quarta, Giorgio Romano, Andrea Spano, Chiara Toma e Sara Turchino sono i primi laureati e laureate del DiSTeBA dell’Università del Salento in “Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”, corso di laurea magistrale attivato nell’anno accademico 2021/2022.

Come spiegato dalla Presidente del corso di laurea, la professoressa Loredana Capobianco, il corso prepara alla professione del “chinesiologo” che, attraverso le attività motorie e sportive preventive e adattate alle differenze individuali, alle diverse età e nei diversi contesti formativi – scuola, sport, tempo libero – mira a promuovere la salute delle persone.

Dopo il corso triennale in “Scienze motorie e dello sport” e, quindi, questo percorso magistrale, caratterizzati da un curriculo interdisciplinare (psicopedagogico, biomedico, metodologico-didattico), gli/le studenti acquisiscono competenze nella progettazione, conduzione e valutazione di interventi personalizzati, riguardanti l’attività motoria e sportiva, per la prevenzione e la cura di patologie non trasmissibili, al miglioramento della qualità di vita, al recupero motorio post-riabilitativo. Particolare attenzione viene dedicata alle differenze di genere e alle diverse condizioni fisiche, alla prevenzione e al recupero funzionale dei vizi posturali.

Jacopo Sales, Alessandra Barbarossa, Giorgio Durante, Simone Dell’Atti, Luigi Orlando, Pasquale Semeraro, Antonio Gaetani, Chiara Marianna Zacheo, Filippo Guglielmi, Sara Esposito, Elio Donno, Sofia Lubello, Giacomo Percoco e Vincenzo Strati sono i primi laureati e laureate del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento in “Diritto e Management dello sport”, corso di laurea attivato nell’anno accademico 2020/2021.

Come spiegato dal Presidente del corso di laurea, il professore Attilio Pisanò, il corso propone un percorso didattico calibrato sullo studio del fenomeno sportivo dal punto di vista prevalentemente giuridico ed economico (anche in linea con la recente Riforma del Settore Sportivo), rivolgendosi non solo ai neodiplomati/e ma anche ad atleti, dirigenti di federazioni e associazioni sportive e a coloro che intendano rafforzare le proprie competenze giuridiche e manageriali in ambito sportivo.

Frequentano il corso diversi atleti e presidenti di associazioni di varie discipline sportive, i quali hanno la possibilità di usufruire delle agevolazioni del “Regolamento UniSalento studente-atleta”. Tale regolamento garantisce l’accesso a lezioni pre-registrate, riconoscimento di CFU, appelli straordinari, un tutor personalizzato e la possibilità di definire date di esame ad hoc, compatibilmente con gli impegni sportivi e professionali degli studenti.