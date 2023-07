FOGGIA – Ancora un incidente a Foggia in cui è coivolta una moto. È successo ieri sera in via Carlo Baffi davanti alla scuola “Foscolo”.

Ad entrare in collisione uno scooter ed una Ford. Il centauro è stato trasportato in ospedale da una ambulanza del 118.

Non si conoscono al momento le sue condizioni. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del sinistro. Lo riporta Voce di Foggia.