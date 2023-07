Il colonnello Vivolo è il nuovo comandante del 32° Stormo di Amendola

FOGGIA – Cambio al vertice del 32° Stormo: il Colonnello Antonio Vivolo prende il posto dell’omologo e comandante uscente di Roberto Massarotto. La cerimonia di avvicendamento – che avverrà domani 27 luglio alle 11 presso l’aeroporto militare di Amendola – sarà presieduta dal Generale di Divisione Aerea Luigi Del Bene, comandante del Comando delle Forze da Combattimento e vicecomandante del Comando 1^ Regione Aerea.

Il colonnello Massarotto lascia il comando dopo un biennio caratterizzato da numerosi e complessi impegni che hanno interessato lo Stormo, tra cui le attività di Air Policing in Islanda ed Estonia per la sorveglianza e la difesa dello spazio aereo della Nato, l’esercitazione internazionale Artic Challenge 2023 sui cieli della Scandinavia, la Blu Flag in Israele, la Falcon Strike e la Full Impact Evaluation entrambe svoltesi ad Amendola, il proseguimento delle operazioni fuori dai confini nazionali sostenute in terra afgana con velivoli a pilotaggio remoto Predator, oltre a quelle in coordinamento con altri dicasteri in territorio nazionale.

Nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare, inoltre, il reparto ha ospitato due open day e ha celebrato il trentennale dell’arrivo sulla base foggiana del 32° Stormo, proveniente da Brindisi. Nei prossimi giorni, più precisamente dal 4 all’8 agosto, i caccia F-35 del 32° Stormo parteciperanno assieme ad altri velivoli dalle caratteristiche di impiego molto diverse, ad una esercitazione congiunta con aerei della Japan Air Self-Defense Force per addestrarsi insieme su diverse attività in scenario operativo.

Il nuovo comandante Vivolo ha prestato servizio presso il 1° Ufficio Pianificazione Generale e Trasformazione dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

