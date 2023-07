Incendio a Vieste: fiamme domate e sfollati rientrati nelle strutture

VIESTE (FOGGIA) – Grazie al grande impegno di tutti, volontari ed istituzioni, il vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri e che ha interessato, in particolare, la zona tra Baia San Felice e Portonuovo, è stato domato e circoscritto. Rimangono attivi solo alcuni focolai nella parte più alta di San Felice. Lo riporta il sito garganotv.

Un fronte che procede controvento e, quindi, abbastanza lento, tenuto sotto controllo.

La macchina dei soccorsi, messa subito in atto dal Comune di Vieste, ha funzionato alla perfezione, grazie al lavoro di sindaco e giunta, dei funzionari del Comune e dalle associazioni di volontariato. Tutti gli sfollati sono stati sistemati, in parte nelle stesse strutture ricettive prossime al fronte del fuoco e in parte in altre strutture che si sono rese disponibili ad accoglierli gratuitamente.

A questo proposito, va evidenziata la grande solidarietà manifestata dai cittadini di Vieste, dal piccolo commerciante al grande ristoratore, che hanno fatto giungere nei due centri raccolta allestiti nelle palestre dei plessi Delli Santi e don Antonio Spaltro, ogni ben di Dio per rifocillare gli sfollati.