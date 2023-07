Manfredonia. Cittadino al sindaco: “Evasione IMU? Errore inesistente”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Lettera aperta al Sindaco di Manfredonia di Pino Delle Noci.

Ill.mo Sign. Sindaco, sono un contribuente chiamato a rispondere, con una raccomandata intimidatoria, di evasione IMU. Errore inesistente, come per tanti altri cittadini chiamati per lo stesso motivo, tant’è che l’impiegato della concessionaria non ha consultato i miei certificati prodotti è, dopo pochissimi minuti di manipolazione della tastiera, ha recuperato la mia regolarità. Lascio immaginare lo stupore mio e di altri contribuenti che, quel giorno, mi hanno preceduto. Qualcuno ha dovuto chiedere ferie o permesso dal lavoro, per sentirsi dire “tuttappost”, firma il foglio e buongiorno.

Mi preme sottolineare un atteggiamento increscioso per il quale i “vecchi vizi restano virtù”. Mentre con altri cittadini attendevo pazientemente il turno, è arrivato l’ingegnere, ex assessore del “passato remoto” e avvezzo ai canali preferenziali. Ha preteso di saltare l’attesa e gli è stato concesso, nonostante il mio richiamo al senso civico. Richiamo puntualmente ignorato, con miseri arzigogoli, dal personale impiegatizio.

Ill.mo Sign. Sindaco, la maggioranza dei manfredoniani, dopo le cattive gestioni amministrative e conseguenti risvolti incresciosi per la nostra città, ha inteso cambiare la compagine governativa, sperando in un approccio nuovo e radicale nell’azione politica. Per questo motivo, fino a ieri, ho preferito non lasciarmi travolgere dalla fanfaluca sulla questione “usi civici e abusivismo. Un male, che La vede coinvolto e per il quale, in passato, avevo prodotto diagnosi e terapia. Terapia ignorata da tutti gli organi istituzionali, mentre il male, utilizzato come oggetto di scontro politico, riaffiora solo dopo il Suo avvicendamento.

Lei, giovane “rampante”, appartiene a quella generazione di ragazzi costretti ad esiliarsi; trasferendo cervelli, energie e competenze in altri lidi. Si è fatto affiancare da una compagine governativa di giovani che dovrebbero avere tanta energia da rivoltare la città come un fazzoletto. A distanza di circa 20 mesi non si ravvedono segni di cambiamento e si rafforza l’idea che le pubbliche amministrazioni siano il bancomat per i fortunati eletti. Prende corpo anche l’idea che, rispetto ai suoi predecessori, l’avvicendamento sia peggiorativo. Lei, espressione delle nuove generazioni, dovrebbe sconfessare certe convinzioni e trasformarsi in “latore” del tanto “aspirato” cambiamento.

E’ comprensibile che Lei, per avere ereditato una situazione finanziaria disastrata, è costretto ad adottare provvedimenti per ripianare il bilancio; scovando evasori e contravventori. Per scovare questi, la Commissione Straordinaria, con delibera 4/6/2020, ha affidato l’arduo compito ad una concessionaria con l’obiettivo di recuperare “quattrini”. Il metodo adottato sembra che non vada nella giusta direzione; è la percezione mia e di altri contribuenti.

Ill.mo Sign. Sindaco, al di là delle “quisquilie”, il contribuente pagatore, generalmente si rivolge al professionista per calcolare tributi e tasse. Si può commettere anche qualche errore in buona fede. Si tratta comunque di un contribuente non evasore.

La concessionaria, invece di produrre raccomandate intimidatorie ai contribuenti noti, dovrebbe prima svolgere le opportune verifiche e chiamare, per chiarimenti, in caso di grossolani errori. Qualora si dovessero ravvisare palesi atteggiamenti truffaldini, intimare, con multe salate e soprattasse, la regolarizzazione. Questo dovrebbe essere l’atteggiamento della concessionaria incaricata da una amministrazione vicina ai cittadini già pesantemente tartassati

Per recuperare “quattrini”, la concessionaria dovrebbe cambiare strategia; fare un lavoro certosino e abbandonare dinamiche e metodi che hanno causato il disastro finanziario. Necessita spiccata professionalità, impegno e serietà del personale. Non bisogna scomodare i contribuenti pagatori ma perseguitare evasori e contravventori.

Lei, Ill.mo sign. Sindaco, per la sua professionalità, conosce bene gli strumenti idonei per scovare i furbacchioni.

La “rete” collegata consente di individuare le unità abitative esistenti sul territorio. Quelle dichiarate abitazione; seconde case sfitte e/o a disposizione e quelle con regolare contratto di affitto.

In questi meandri dovrebbe muoversi una concessionaria per recuperare “quattrini”. Dovrebbe fare, nei 250/255 giorni lavorativi dell’anno, il lavoro certosino di acquisire tutte le informazioni necessarie ad individuare la “faina” mancante all’appello. Se questo non avviene, Lei si renderà conto che a fine anno avrà recuperato qualche spicciolo; insufficiente a coprire le voragine finanziaria provocata nei decenni.

Un vecchio detto paesano recita: “i sold ne li cachen i caggen”.