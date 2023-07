Manfredonia, COSFEL autorizza altre 20 assunzioni al Comune

MANFREDONIA (FOGGIA) – Nella giornata di ieri la COSFEL (Commissione per la stabilità degli Enti Locali) ha ratificato l’autorizzazione per il Comune di Manfredonia a procedere con ulteriori 20 assunzioni al fine di potenziare la deficitaria pianta organica.

“È giunta da Roma, tramite l’onorevole Gatta, la notizia ufficiale che la Cosfel ha dato parere favorevole sul provvedimento di assunzioni previste per il fabbisogno del personale del Comune di Manfredonia – dichiara Libero Palumbo, Assessore al Personale -.

Un’altra notizia positiva per l’Amministrazione Rotice. Ringrazio sia l’onorevole del nostro territorio Giandiego Gatta per la sua disponibilità a risolvere i problemi della nostra città, sia il sindaco Rotice che da sempre ripone in me una fiducia incondizionata”.