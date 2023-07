Matrimonio in Puglia con carrozza, cavallo stramazza al suolo per il caldo

TRANI – Un cavallo che trainava un calesse su cui sedevano due sposi si è accasciato sull’asfalto, stremato dalle alte temperature: è successo a Trani, precisamente in corso Vittorio Emanuele dove a soccorrere la povera bestia ci ha pensato un veterinario che si trovava nei paraggi insieme agli agenti di polizia locale, arrivati per veicolare il traffico congestionato.

Il povero cavallo, di colore bianco, stava trainando una carrozza su cui sarebbe dovuta salire la coppia di novelli sposi, ma le temperature torride della giornata gli hanno provocato un malore che non gli ha permesso di proseguire la corsa.

Il traffico è andato subito in tilt. Per fortuna alcuni passanti sono intervenuti e hanno soccorso l’animale con acqua. La polizia locale ha poi ripristinato l’ordine e liberato il tratto di strada interessato. L’animale ora è sotto osservazione. Intanto sui social infuria la polemica: «Povero cavallo, ma si possono trattare in questo modo gli animali? Lasciateli in pace» commentano su Facebook.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.