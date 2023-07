Raduano latitante da 5 mesi: caccia al boss del Gargano evaso da Nuoro

VIESTE (FOGGIA) – Dov’è Marco Raduano, viestano classe ’83, al vertice dell’omonimo clan coinvolto nella guerra di mafia garganica? Dove si nasconde il ricercato numero 1 di Capitanata, evaso il 24 febbraio scorso dal carcere di Nuoro dove scontava 19 anni per traffico di droga aggravato dalla mafiosità?

Mafia, omicidio, droga, rapina, armi, stalking, violazione della sorveglianza speciale: racconta questo tra arresti, imputazioni, condanne e assoluzioni il curriculum giudiziario di Marco Raduano, 40 anni li compirà a settembre, ex luogotenente del boss Angelo Notarangelo, ucciso a gennaio 2015, agguato mafioso che segnò l’inizio della guerra tra il gruppo Raduano e i rivali Perna/Iannoli.

Il 22 agosto 2010 Raduano fu denunciato per concorso con tre compaesani arrestati in flagranza dopo la scoperta di una piantagione con 448 piante di canapa da cui ricavare marijuana: 8 mesi la condanna in primo grado, aumentata a 4 anni e 2 mesi in appello e confermata in Cassazione.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.