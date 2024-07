L’associazione Mauro Giuliani e la Casa Museo dedicata al celebre compositore protoromantico del Settecento, nato a Bisceglie, ospitano fino a domenica prossima un affascinante evento che unisce musica e pittura. In mostra ci sono otto dipinti, per lo più inediti, che testimoniano il legame stretto tra la famiglia del noto chitarrista e la famiglia Gordigiani, di origine toscana, imparentatasi con i Giuliani grazie al matrimonio tra Anna, figlia di Mauro Giuliani, e il musicista Luigi Gordigiani.

La mostra, allestita all’interno di Palazzo Posa in via Cardinale Dell’Olio, è curata dalla storica dell’arte Clara Gelao, ex direttrice della Pinacoteca “Corrado Giaquinto” di Bari.

Intitolata “Da Giuliani a Gordigiani: un fiume d’arte fra musica e pittura”, la mostra è uno degli eventi di punta promossi dall’associazione diretta da Nicola Giuliani, pronipote di Mauro Giuliani, che nel 2024 celebra i primi dieci anni di attività.

Lo riporta Telesveva.it