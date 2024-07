Foggia: agricoltura ecosostenibile con l'asparago

Nella provincia di Foggia, la coltivazione dell’asparago rappresenta una delle pratiche agricole più redditizie. Tuttavia, per mantenere elevata la qualità del prodotto, è essenziale proteggerlo dai parassiti naturali, come l’ipopotamide. È fondamentale adottare metodi naturali per garantire sia la salute dei consumatori sia la sostenibilità della coltura.

Per ottenere indicazioni precise su quando e come intervenire, ci rivolgiamo a Francesco De Pellegrino, responsabile tecnico dell’azienda Nutribiotech, con sede a Foggia. De Pellegrino ci illustra le fasi fondamentali della coltivazione dell’asparago, fornendo dettagli sulle migliori pratiche per assicurare un raccolto eccellente e di alta qualità.

Lo riporta Foggiatoday.it