Fuori ora su tutte le piattaforme digitali BattistiLove, il nuovo singolo di La Mnòr e Fabio La Forgia.

“Sto odiando questa strada che mi separa da te”. Ma che viaggio è stato? In questa domanda è racchiuso il percorso dei due artisti manfredoniani, un percorso fatto di risate, di malinconia, di momenti si e momenti no, con la musica che fa sempre da punto di riferimento, che è l’unica sicurezza in un mondo di incertezze.

Vivere, costruire emozioni, lottare anche quando nessuno la pensa come te e crederci perchè nessuno guarda con i tuoi occhi.

BattistiLove è la chiusura di un cerchio, la chiusura di un viaggio fatto di adrenalina e viaggi mentali che danno quella botta di vita che, se non vivi personalmente, non puoi capire e neanche immaginare.

Ascoltala qui: https://distrokid.com/hyperfollow/lamnr/battistilove-feat-fabio-la-forgia?utm_campaign=website&utm_medium=Email+&utm_source=SendGrid