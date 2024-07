Grumo Appula, "Elezioni truccate": scarcerato l’ex assessore Lella

GRUMO APPULA – Nicola Lella, ex assessore di Grumo Appula, è stato rimesso in libertà. L’uomo era stato arrestato il 4 aprile scorso nell’ambito di un’inchiesta su una presunta corruzione elettorale legata ad Alessandro Cataldo, ex leader del movimento politico Sud Al Centro. La decisione di liberarlo è stata presa dal gip Paola De Santis, che ha accolto la richiesta dei legali di Lella, Gaetano Carrieri e Raffaele Quarta, con il parere favorevole dei pm Savina Toscani e Claudio Pinto.

Lella, ingegnere di 30 anni, era accusato di aver acquistato voti sia per sé che per Anita Maurodinoia, ex assessore regionale ai Trasporti, durante le elezioni del 2020. Era l’ultimo degli accusati ancora in custodia cautelare. La difesa ha presentato una serie di dichiarazioni dell’indagato, annunciando l’intenzione di richiedere il rito abbreviato.

